Gjira tregon vështirësitë e të jetuarit larg: E huaj në mërgatë, e huaj në vendlindje

„Pse jemi, si jemi“ me 4 vjet e lash Prishtinen dhe familia ime vendosi me jetu ne Gjermani – qe 25 vjet tani jom „shaci“ – vertet kjo rrugë e jetes time ndo nje here si teater … ose si bollywood … Te Gjith jemi ne kerkim te identitetit …. drama ime personale Qe jom mundu me shpreh edhe ne keng por edhe ne menyren Se si kom vendos ta jetoj jeten time … une per veti e kom pranu qe kurr skom me mujt me ju pershtat „normave shqiptare“ qoft ne treg muzikore, qoft privat … sepse thjesht „jom pa sherr e sdi Politik 🤷‍♀️“ Po kjo sdo thote qe jom gabim ose njeri i keq … thjesht ja kom mundsu shpirtit tim nje liri te cillen jo shume veta guxojn me ja dhuru … dhuru sepse esht dhurate te cmojsh dhe te duash dhe te pranosh vetveten tende ashtu si je … me vjen mire per respektin nga tezaki im Driton Kajtazi Qe po ashtu e kultivon ket „mindset“ ne Lausanne Te Zvicrres dhe afron nje „troll“ per ta ndertuar nje „shtepi“ ne te cillen mund te ndjehem te pranuar …. Te respektuar – Te dashur pa qen te gjykuar dhe te perqeshur pse ndo nje here zgjedhim vendime „jasht korrnizave“ dhe larg kerkesave te „traditave tona“. Esht e pa mundur me u intigru ne nje vend te huj tu u bazu ne oren e prindrit ton – sepse akrepi i tyre ju esht ndal ne momentin kur e lan vendlindjen ton & u percaktuan per nje jete te re. Mos e kufizoni veten & shfryzoni mundsit Qe ju sjell gurbeti – qoft per edukim, qoft per punesim – qoft ne krijim te families dhe vlerat te cillat deshironi ti mbroni.jetoni jeten te cillen ju deshironi ta jetoni …. nga viti 2019 me shume Respekt & dashuri ❤️ Gjira