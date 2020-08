Gjira ‘thumbon’ kolegët për klikime: Beyonce, hajde në Kosovë se këtu ndez

Çështja e klikimeve të artistëve tanë është diskutuar shumë shpesh, ngase shifrat e larta të tyre bëjnë të dyshosh se ato janë të rreme, shkruan lajmi.net.

Madje, shumë prej këngëtarëve akuzohen haptas se po vjedhin klikime dhe për këtë edhe krahasohen me yjet botëror.

Rep-artistja Gjira, me anë të një postimi në Instagram, ka thumbuar kolegët duke i krahasuar me rastin e Beyonces, e cila me këngën e re mori vetëm 4 milionë klikime për një ditë.

“Ylli botëror-Qysh moj Beyonce veq 4 million per nje dit? Hajde n’Kosov se ktu dhez”, ka shkruar ajo. /Lajmi.net/