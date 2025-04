Gjini: S’besoj që do marrim ftesë nga Kurti – letrat aktualisht kanë qëllim manipulimin e opinionit Nënkryetari i AAK-së, Ardian Gjini, ka thënë se deri sot nuk kanë marrë ndonjë ftesë për konsultim nga kreu i VV-së, Albin Kurti, dhe dha se nuk besoj që do ta marrin një të tillë. Gjini u shpreh se AAK-ja e ka bë tepër evidente që nuk ka kurrfarë vullneti të bashkëpunojë me Kurtin për…