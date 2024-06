Gjini: Qeveria po e pengon qëllimisht funksionimin e komunave Kryetari i Gjakovës dhe nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini në emisionin “Click”, në RTV21 ka folur rreth temës “Pse e do AAK dorëheqjen e Kurtit”, tha se Qeveria po e pengon fuksionimin e komunave qëllimisht. “ Qeveria na pengon seriozisht me seriozitetin më të madh kujt të duash i them, Kryeministrit,…