Gjini për rastin e Arlinda Zekajt: Institucionet duhet të marrin përgjegjësi, është dashur të ketë dorëheqje të tjera

Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka kritikuar institucionet e shtetit lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt nga kunati i saj në Vitomiricë të Pejës. Gjini ka thënë në emisionin “DPT te Fidani” se institucionet kanë qenë vazhdimisht të njoftuara për problematikat që kanë ekzistuar dhe se, për këtë arsye, duhet ta marrin përgjegjësinë…

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05/11/2026 20:30

Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka kritikuar institucionet e shtetit lidhur me rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt nga kunati i saj në Vitomiricë të Pejës.

Gjini ka thënë në emisionin “DPT te Fidani” se institucionet kanë qenë vazhdimisht të njoftuara për problematikat që kanë ekzistuar dhe se, për këtë arsye, duhet ta marrin përgjegjësinë për rastin.

Ai ka theksuar se, ndonëse është i bindur se askush nuk ka dëshiruar të ndodhte një tragjedi e tillë, përgjegjësia institucionale nuk mund të shmanget.

“Jam i bindur që s’kanë pasur dëshirë të ndodhë diçka e tillë, ama duhet ta marrin përgjegjësinë, për shkak se institucionet e shtetit kanë qenë të njoftuara në vazhdimësi me problematikën që ka ekzistuar”, ka deklaruar Gjini.

Ai ka shtuar se është dashur të ketë dorëheqje të tjera lidhur me këtë rast.

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