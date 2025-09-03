Gjini: Kurti nuk deshi koalicion të gjërë, ai kurrë më nuk do të qeverisë vetëm
Kandidati i AAK-së për kryetar të Gjakovës, Ardian Gjini, ka dhënë një deklaratë të fuqishme lidhur me përgjegjësinë që bartin politikanët dhe mënyrën se si duhet ta trajtojnë pushtetin.
Ai tha se çdo njeri që qeveris duhet ta ketë të qartë se do të gjykohet – jo vetëm në jetë, por edhe pas vdekjes.
“Politikanë janë pjekë me qeverisë kur nisin me ditë që kanë me qeverisë për një periudhë të caktuar, por një ditë kanë me dorzu detyrën. Nëse nisin me mëndu kështu: kanë me qenë më të mirë me njerëz,, dhe kane me nis me qenë sa më të drejtë e më fer me njerëzit, sepse e dinë që kanë me u gjyku edhe masi të vdesin, kur dikush bëhet kryemiinstër, gjyq ka me iu bë edhe pas vdekjes. Është fëmijërore, kushdo që mbërrin në pushrtet, mos me mëndu që një ditë ska me qenë”, tha Gjini në T7.
Tutje, Gjini foli edhe për zhvillimet e fundit në Kuvend, ku tha se Albin Kurti nuk ka dashur të ketë koalicion të gjerë. Sipas tij, Kurti kurrë më nuk do të qeverisë vetëm.
“Nëse nuk ka koalicion të gjerë, sipas të gjithave gjasave ka zgjedhje, për me zgjedh presidentin. Kurti nuk ka desht koalicion të gjerë, nuk ka dasht marrëveshje kurrfarë”, përfundoi Gjini.