Gjini: Kurti nuk deshi koalicion të gjërë, ai kurrë më nuk do të qeverisë vetëm

Kandidati i AAK-së për kryetar të Gjakovës, Ardian Gjini, ka dhënë një deklaratë të fuqishme lidhur me përgjegjësinë që bartin politikanët dhe mënyrën se si duhet ta trajtojnë pushtetin. Ai tha se çdo njeri që qeveris duhet ta ketë të qartë se do të gjykohet – jo vetëm në jetë, por edhe pas vdekjes. “Politikanë…

Lajme

03/09/2025 21:07

Kandidati i AAK-së për kryetar të Gjakovës, Ardian Gjini, ka dhënë një deklaratë të fuqishme lidhur me përgjegjësinë që bartin politikanët dhe mënyrën se si duhet ta trajtojnë pushtetin.

Ai tha se çdo njeri që qeveris duhet ta ketë të qartë se do të gjykohet – jo vetëm në jetë, por edhe pas vdekjes.

“Politikanë janë pjekë me qeverisë kur nisin me ditë që kanë me qeverisë për një periudhë të caktuar, por një ditë kanë me dorzu detyrën. Nëse nisin me mëndu kështu: kanë me qenë më të mirë me njerëz,, dhe kane me nis me qenë sa më të drejtë e më fer me njerëzit, sepse e dinë që kanë me u gjyku edhe masi të vdesin, kur dikush bëhet kryemiinstër, gjyq ka me iu bë edhe pas vdekjes. Është fëmijërore, kushdo që mbërrin në pushrtet, mos me mëndu që një ditë ska me qenë”, tha Gjini në T7.

Tutje, Gjini foli edhe për zhvillimet e fundit në Kuvend, ku tha se Albin Kurti nuk ka dashur të ketë koalicion të gjerë. Sipas tij, Kurti kurrë më nuk do të qeverisë vetëm.

“Nëse nuk ka koalicion të gjerë, sipas të gjithave gjasave ka zgjedhje, për me zgjedh presidentin. Kurti nuk ka desht koalicion të gjerë, nuk ka dasht marrëveshje kurrfarë”, përfundoi Gjini.

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2025

Të paktën 15 të vdekur pasi tramvaji në Lisbonë del nga shinat

September 3, 2025

Kusari: Kurti i ka hy RTK-së me pllug – njerëzit e...

September 3, 2025

Haziri: Praktikisht Kuvendi dhe formalisht nuk është i konstituar, Kurti frymën...

Lajme të fundit

Të paktën 15 të vdekur pasi tramvaji në Lisbonë del nga shinat

Kusari: Kurti i ka hy RTK-së me pllug...

Haziri: Praktikisht Kuvendi dhe formalisht nuk është i...

Shukri Buja takon gratë e Janjevës, zotohet për ndryshim dhe zhvillim