Gjini: Kosova s’mund të shtrijë sovranitet në veri nëse është kundër Amerikës, NATO-s e Evropës Ardian Gjini nga AAK është shprehur pesimist se Kosova do shtrijë sovranitetin e plotë në veri të vendit. Sipas tij, shkak për këtë është të qenit kundër Amerikës, kundër NATO-s dhe Evropës. ”Gjithmonë duhet të ekzistojnë njerëz në Kosovë, të cilët insistojnë me tregu atë që e besojnë pavarësisht se a mundet me qenë popullore…