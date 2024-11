Gjini: Do të garoj për deputet por edhe nëse fitoj, do të mbes kryetar komune Kryetari i Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini, ka deklaruar se do të jetë në listën kandidatëve për deputet të AAK-së. Por, tha se pas zgjedhjeve, do ta vazhdojë punën si Kryetar i Komunës. “Unë po besoj që partitë politike synojnë me mbledhë sa më shumë vota për programin, për konceptin të cilin e prezantojnë, njëjtë…