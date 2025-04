Gjini befason: Do të jem kandidat për kryetar të AAK-së nëse tërhiqet Haradinaj Në rast se Ramush Haradinaj nuk kandidon më për kryetar të AAK-së, Ardian Gjini do të jetë një prej pretendentëve për të marrë drejtimin e partisë. Kështu është shprehur vetë ai. “Unë e kam thënë disa herë, e po e përsëris: Aleanca ka kryetar të partisë. Ne si Aleancë mburremi me figurën e Ramush Haradinajt…