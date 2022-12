Gjini akuzon Osmanin: Me u marrë me ish-at, është primitive

Teksa ka komentuar fjalimin e fundvitit të presidentës, Vjosa Osmani sot në Kuvend, nënkryetari i AAK-së, Adrian Gjini ka kritikuar ashpër atë.

Gjini në Politiko e kiritkoi Osmanin edhe për politikën e jashtme, duke e quajtur Kosovën në një gjendje të tmerrshme.

“Është aq politikaneste, është aq palidhje saqë nuk ka të bëjë me rezoning e shtetit. Cka ka gabu Thaci, Sejdiu e Jahjaga – leje bre mo, se ata kanë shku. JO me bë krahasime prutale. Nëse këto mesazhe i jep, asaj i duket se i rritet autoriteti si lidere. Me u marrë me ish-at sot që është në Hagë, dy vjet masi është presidente, për mua është politikanizëm i llojit më primitive”, ka thënë Gjini në Politiko.

Ai ka shtuar se një president do tëe duhej të ishte unifikuese, e jo krahasuese me qeveritë e kaluara.