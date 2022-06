Gjimshiti: Barazimi rezultat i keq, gabova unë tek goli

Qendërmbrojtësi i Shqipërisë, Gjimshiti ka dhënë komentet e tij për ndeshjen ndaj Islandës.

Lojtari ishte ai që gaboi në golin e pësuar dhe thotë se barazimi nuk është rezultat i keq, përcjell lajmi.net.

“Për mua është rezultat i keq. Në pjesën e dytë bëmë shumë gabime, te goli gabova unë, i kërkoj falje skuadrës. Teknikisht duhet ta kisha hequr topin më mirë. E kishim mundësinë ta fitonim ndeshen. Ishin më agresivë, kemi shumë humbur duele, ata kishin më shumë vetëbesim në pjesën e dytë dhe krijuan më shumë.

E vështirë të thuash pse ndodhin gabime në mbrojte, unë gabova teknikisht, doja ta hiqja topin në aut, e kapa me të brendshme dhe ia dhashë si një asist, duhet të përmirësohemi, për të mos përsëritur gabimet.

Ne që kemi më shumë eksperiencë duhet të ndihmojmë të terët. Ishte e vështirë të ishim më agresiv. Çdo lojtar e ka brenda vetes, që duhet të japë më shumë. Ishim më ngadalë, ata ishin më agresiv.

Ne kishim ardhur me në qëllim ta fitonim ndeshjen, kemi skuadër me cilësi dhe duhet të jemi të vetëdijshëm në atë që duhet të arrijmë. Do ia dalim, nëse nuk i bëjmë ato gabime”, u shpreh Gjimshiti. /Lajmi.net/