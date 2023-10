Gjimnazi “Shaban Hashani” në Ferizaj në gjendje të tmerrshme, drejtoresha: Ndrrimi i qeverive dhe konteksti me AKP pezulloi punimet në shkollën e re Gjimnazi i Shkencave Shoqërore “Shaban Hashani” në qytetin e Ferizajit është në gjendje të mjerueshme. Ekipi i lajmi.net ka qëndruar në këtë qytet për të parë nga afër gjendjen e kësaj shkolle, njëherit ka zhvilluar intervistë me të parën që udhëheqë me këtë shkollë, drejtoreshën Hajrie Nebihi. Ajo tregon para kamerës se shkolla është në…