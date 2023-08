​Gjilani rikthehet sot në fushë, përballet me Prishtinën Skuadra e Gjilanit do të zbres sot për herë të parë në fushë duke e nisur edicionin e ri të Superligës nga xhiro e dytë ku do të përballet me Prishtinën. Skuadra gjilanase nuk e startoi kampionatin nga xhiro e parë për shkak të problemeve financiare dhe organizative pas dorëheqjes së presidentit Florim Zuka, por…