Gjilani pret rezultatet e Covid-19 për 72 persona

Pas 11 rasteve të reja pozitive në Gjilan me COVID-19, Komiteti emërgjent për parandalimin e përhapjes së COVID-19, i kryesuar nga Lutfi Haziri, ka mbajtur mbledhjen e radhës.

Në adresimin para gazetarëve, kreu i Komunës, Lutfi Haziri, tha se rezultatet janë nga 8 korriku e tutje, përderisa pohoi se janë edhe 72 mostra që po i presin rezultatet për COVID-19.

Haziri tha se ka komunikuar me ministrin e Shëndetësisë mbrëmë, nga i cili ka marrë zotimin se nga rritja e kapaciteteve në përpunim, rezultatet do të dalin më shpejt.

“Jemi në ditën e 126 të përballjes me pandeminë dhe kemi në total 302 persona të prekur, prej të cilëve 164 janë shëruar, pesë kanë humbur betejen me COVID-19 dhe raste aktive i kemi 133. Në spital i kemi 47 pacientë, 22 prej të cilëve me oksigjenoterapi”, ka thënë Haziri.

Ai pohoi se kanë zbatuar rekomandimet e Qeverisë, duke shfaqur shpresën se nëse do të ketë ulje të rasteve, do të rishikohet vendimi për kufizim të lirisë së lëvizjes nga ora 21:00-05:00.

“Deri atëherë, do të varet prej sjelljes sonë dhe prej angazhimeve tonae lojalitetit që do të tregojnë në kushtet e pandemisë”, ka shtuar kreu i Gjilanit.

Ai ka apeluar qytetarët që të vazhdojnë të bartin masat dhe ta mbajnë distancën sociale prej dy metrash.