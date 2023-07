Gjilani nuk mbahet më, kundërshtarët nga Luksemburgu kalojnë në epërsi

Skuadra e Gjilanit është duke humbur ndaj Niedercorn Progres në ndeshjen e vlefshme për kualifikim në UEFA Conference Leauge.

Golin për 0 me 1 e shënoi Mazure-Hanus në minutën e 65’të, shkruan Lajmi.net

Kujtojmë që klubi kosovar është me një lojtar më pak në fushë qysh nga minuta e 14’të, ku Egzon Sinaniu ndëshkua me karton direkt të kuq.

Ndeshja e parë mes dy skuadrave kishte përfunduar me rezultatin e barabartë 2 me 2 dhe me këtë rezultat momental, Gjilani llogaritet i eliminuar./Lajmi.net/