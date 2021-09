Gjilani në fund fiton një pikë ndaj Prishtinës, Drenica mposht Ulpianën

Prishtina ishte më e mirë në këtë takim, por gaboi në fund duke lëshuar dy pikë, transmeton lajmi.net.

Leutrim Kryeziu kishte fillimisht mundësinë për të ndryshuar rezultatin por dështoi nga pozita një kundër një.

Gjilani provoi disa herë të sulmonte përmes disa kundëraksioneve të shpejta me anë të sulmuesve të krahut, që dështuan në fund.

Ishte Besnik Krasniqi që realizoi golin e vetëm nga penalltia pas një ndërhyrje të ashpër nga Armend Halili, që u ndëshkua me të kuq (pas dy kartonëve të verdhë).

Derisa mendohej se Prishtina do merrte pikët e plota, Dabiqaj doli në skenë duke shënuar me kokë (90+6).

Me këtë barazim, Prishtina renditët në pozitën e shtatë me dy pikë, derisa Gjilani renditët e gjashta me gjashtë sosh.

Ulpiana 0 – 1 Drenica

Drenica në fund ka arritur të arkëtojë pikët e plota si mysafir i Ulpianës.

Pavarësisht dominimit, skuadra e Tahir Lushtakut gjeti golin në fundin e takimit.

Ishte Kreshnik Uka që realizoi gol të bukur (90+3), që për Drenicën do vlejnë tre pikë.

Me këtë fitore, Drenica merr kreun me 10 pikë, derisa Ulpiana renditët e fundit me një sosh./Lajmi.net/