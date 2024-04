Gjilan: Personat e grabisin qytetarin, i marrin 200 euro para të gatshme Policia në Gjilan raporton se tre persona, një prej tyre i armatosur, kanë sulmuar një qytetar ku I kanë grabitur protofolin me 200 euro para të gatshme. “Viktima mashkull kosovar, ka raportuar se tre persona të panjohur, njëri prej tyre me armë në brez e kanë sulmuar fizikisht dhe i kanë grabitur portofolin me 200€…