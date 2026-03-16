Gjilan, një punëtor pëson lëndime të rënda pas rënies nga një lartësi gjatë punës

Lajme

16/03/2026 20:41

Një punëtor ka pësuar lëndime të rënda trupore pas rënies nga një lartësi gjatë punës në një objekt ndërtimi në Gjilan.

Rastin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë Rajonale të Gjilanit, Ismet Hashani, duke shtuar se viktima u dërgua menjëherë në spitalin rajonal të qytetit.

“Sot, më 16.03.2026 në orët e paradites, Policia e Kosovës në Gjilan u njoftua se një punëtor, gjatë punës në një objekt ndërtimi, ka rënë nga një lartësi. Viktima ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe u dërgua menjëherë në spitalin rajonal. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe në koordinim me prokurorin ka nisur hetimet,” tha Hashani.

Ai bëri të ditur se prokurori i shtetit ka urdhëruar hapjen e rastit me emërtimin: “Asgjësim, dëmtim apo heqje e masave mbrojtëse në punë”, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë në vazhdim. /Lajmi.net/

