Gjikos i doli një problem me rrjete sociale, kërkon ndihmën e fansave

Gjiko ka treguar i ka ndodhur një e papritur me rrjete sociale.

Gjiko përmes një postimi në Instagram, ka bërë të ditur se çfarë i ndodhi së fundi me llogarinë e Instagramit, shkruan lajmi.net.

Reperi njoftoi se ka dy javë që nuk i janë shfaqur postimet e tij në Instagram, e për këtë kërkon ndihmë.

“Qe 2 jav kom problem me instagram, postimet e mija spo ju dalin ndjeksave ne WALL shpresoj qe kem me rregullu, kush mendon qe din me ndreq ket problem le te lajmrohet ne [email protected]”, ka shkruar Gjiko.

Për ndryshe, “My Bro” titullohet projekti i fundit nga Gjiko, të cilin ka pak ditë që e solli në duet me reperin Buta. /Lajmi.net/