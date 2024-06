Gjiko nesër publikon këngë të re me djalin e tij: Zbulon pak sekuenca nga projekti Reperi Gjiko nesër do të sjellë bashkëpunimin me të ri. Ai kësaj radhe do të vijë me ndryshe sepse bashkë me të do të jetë edhe djali i tij Zërin, shkruan lajmi.net. Babë e bir do të sjellin këngën “BABY SHARK”, e cila do të publikohet edhe me videoklip. Gjiko ka bërë publike edhe një…