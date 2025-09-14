Gjiko flet për herë të parë pas akuzave nga e mitura për abuzim seksual: U shpalla i pafajshëm, ajo ishte fanse e zjarrtë
Këngëtari i njohur nga Kosova, Gjiko, ka rrëfyer ekskluzivisht në S’e Luan Topi periudhën më të vështirë të jetës së tij, kur u akuzua nga një e re për abuzim seksual. Ai tha se kjo përvojë e rëndë u përjetua nga e gjithë familja, por në fund gjykata e shpalli të pafajshëm. “Ka qenë një vajzë pothuajse…
ShowBiz
Këngëtari i njohur nga Kosova, Gjiko, ka rrëfyer ekskluzivisht në S’e Luan Topi periudhën më të vështirë të jetës së tij, kur u akuzua nga një e re për abuzim seksual.
Ai tha se kjo përvojë e rëndë u përjetua nga e gjithë familja, por në fund gjykata e shpalli të pafajshëm.
“Ka qenë një vajzë pothuajse 18-vjeçare, ka qenë duke bashkëjetuar me dikë, ajo e ka thënë këtë në një deklaratë në polici, por nuk ka pasur asnjë lidhje me mua”, u shpreh Gjiko.