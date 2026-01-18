Gjeti kuletën me mbi 1 mijë euro, qytetari nga Ferizaj i dorëzon në Polici

Policia njofton se sot rreth orës 16:00, qytetari A.Rexhepi, 32 vjeç nga Ferizaj  në rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Ferizaj, në parkingun e “Viva Fresh Store”, ka gjetur një portofol me para dhe dokumente personale dhe menjëherë i ka dorëzuar ato në polici. Policia informon se “në portofol ndodheshin 1,133.50 euro, 10 franga, 5 dollarë,…

Lajme

18/01/2026 18:37

Policia njofton se sot rreth orës 16:00, qytetari A.Rexhepi, 32 vjeç nga Ferizaj  në rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Ferizaj, në parkingun e “Viva Fresh Store”, ka gjetur një portofol me para dhe dokumente personale dhe menjëherë i ka dorëzuar ato në polici.

Policia informon se “në portofol ndodheshin 1,133.50 euro, 10 franga, 5 dollarë, si dhe dokumente personale në emër të B.Ç, 29 vjeçe, e cila pas identifikimit është kontaktuar dhe është paraqitur në stacionin policor në Ferizaj, ku i është kthyer portofoli me të gjitha paratë dhe dokumentet”, thuhet në njoftim, transmeton Express.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Ferizaj e ka falënderuar qytetarin A. Rexhepi për gjestin human dhe shembullor, duke vlerësuar lartë ndershmërinë dhe përgjegjësinë e tij qytetare.

Artikuj të ngjashëm

January 18, 2026

Manipulimi me vota, Hyseni: Të njejtit, po u bënë deputetë, ta...

January 18, 2026

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e votimit, thotë se...

January 18, 2026

Po i garanton se po e sheron autizmin, por shkenca e...

Lajme të fundit

Manipulimi me vota, Hyseni: Të njejtit, po u...

Abdixhiku kërkon të rinumërohen të gjitha kutitë e...

Po i garanton se po e sheron autizmin,...

Rinumërimi: Sa vota humbën apo fituan secili prej...