Gjesti thyen heshtjen me këngën “Memories”, një rikthim i ndërtuar mbi dhimbjen dhe kujtimet

Artisti i njohur Gjesti i është rikthyer skenës muzikore pas një periudhe të gjatë pauze. Projekti i tij më i ri mban titullin “Memories” dhe vjen si një këngë me përmbajtje emocionale, e frymëzuar nga ngjarjet e fundit në jetën personale të artistit, transmeton lajmi.net. Kënga i referohet edhe humbjes tragjike të vëllait të tij,…

ShowBiz

29/01/2026 18:12

Artisti i njohur Gjesti i është rikthyer skenës muzikore pas një periudhe të gjatë pauze.

Projekti i tij më i ri mban titullin “Memories” dhe vjen si një këngë me përmbajtje emocionale, e frymëzuar nga ngjarjet e fundit në jetën personale të artistit, transmeton lajmi.net.

Kënga i referohet edhe humbjes tragjike të vëllait të tij, një ngjarje që kishte tronditur opinionin publik kohë më parë.

“Memories” shënon rikthimin e Gjestit në muzikë pas muajsh mungesë dhe përfaqëson një projekt përmes të cilit artisti ka shprehur emocionet dhe përjetimet e tij gjatë kësaj periudhe./lajmi.net/

