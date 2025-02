Gjesti sot ka një surprizë në BBVA

Menaxheri Xhani Demika, ka njoftuar se Gjesti do të ketë një surprizë sot në BBVA.

Thashetheme të shumta po fliten në rrjetet sociale për të, mirëpo kjo duket të jetë e vërtetë.

Postimi i Demikës rreth surprizës së Gjestit është shpërdarë edhe në Instagramit e këngëtarit, të cilin e menaxhojnë personat e besueshëm të tij.

Se çfarë ka përgaditur BBVA nuk dihet ende, ani pse tash e disa ditë po flitet se Xheneta do të hyjë në këtë reality show. Se kush do të jetë befasia e Gjestit do ta shohim në Prime-in e sotëm.

Postimi: