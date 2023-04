Gjesti skandaloz dhe racist i lojtarit serb: U tall me futbollistin turk për shkak se ai agjëronte Lojtari i Serbisë, Dushan Tadiq dhe njëherit kapiten i Ajaxit ka bërë një veprim gjatë ndeshjes me Feyenoordin, e cila po kritikohet tej mase në Holandë. Gjesti i lojtarit të Ajaxit u pasua me kaos dhe përplasjen e dy ekipeve, për çka një futbollst i Ajaxit u godit në kokë nga tifozët, në ndeshjen mes…