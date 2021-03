Mevlani dhe Antonela javët e fundit janë parë shumë të afërt me njëri-tjetrin, shkruan lajmi.net.

Gjatë puntantës së sontme në “Përputhen” u transmetua takimi i radhës i tyre, por nuk munguan as befasitë në studio.

Mevlani i dhuroi një buqetë me trëndafila Antonelës, bashkë me një kartolinë, teksa fjalët që kishte shkruar në të e bënë me lot atë.

Antonela u ndje tejet e emocionuar pas kësaj befasie, ndërsa Mevlani i tha se e meriton atë dhuratë. /Lajmi.net/