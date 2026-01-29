Gjesti pas publikimit të këngës: Jom mundu me kursy familjen
Pas një periudhe të gjatë heshtjeje, këngëtari shqiptar Gjesti rikthehet me projektin e tij të ri, “Memories”. Përmes një postimi në Instagram, ai ka treguar se kënga është shkruar me shumë emocione dhe lot, duke tentuar të mos merzisë familjen e tij. Muzika m’ka nejt gjithmonë afer, si n’gzim si n’idhnim. ‘Memories’ osht ni kangë…
ShowBiz
Përmes një postimi në Instagram, ai ka treguar se kënga është shkruar me shumë emocione dhe lot, duke tentuar të mos merzisë familjen e tij.
Muzika m’ka nejt gjithmonë afer, si n’gzim si n’idhnim. ‘Memories’ osht ni kangë qe e kom shkru me lot edhe e kom pasë shumë t’vshire me inqizu.
Jom mundu me kursy familjen tem mos me i merzitë shumë. E n’krejt këtë merzi po munohna me gjetë lumturi që po kthehna n’muzike afer juve,” ka thënë Gjesti.
