Gjesti ngatërron Jezusin me Çerçiz Topullin, shkakton të qeshura gjatë spektaklit të BBVA Në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4, banorët kanë marrë një surprizë të veçantë nga një kompani vendore, e cila iu dhuroi veshje me simbole dhe figura historike shqiptare. Këto dhurata u pritën me entuziazëm nga pjesëmarrësit, të cilët i veshën menjëherë dhe nisën të komentojnë dizajnet unike. Një nga dhuratat që tërhoqi më…