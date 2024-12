Gjesti largohet për pak çaste nga shtëpia – ballafaqohet në studio me Anisën pasi doli nga Big Brother për shkak të tij

Këngëtari doli për pak çaste nga shtëpia për t’u përballë me këngëtaren në studio, ku edhe mbahet spektakli.

Pjesë nga biseda mes tyre:

Anisa: Nuk të kam dhënë dorën se je viktimizuar shumë. Brenda kemi qenë me një shtëpi e kemi pas patjetër me fol. Është puna që me hy në tualet, ke qenë duke folur me Lelën, e ke sfiduar atë. Unë kam qenë ajo që të kam thënë hajde hymë në tualet.

Gjesti: Unë ta kam bërë kulaçin.

Anisa: Mua nuk mund të më gënjesh. Ti mundesh me mendu që më ke larguar, por unë e kam larguar veten time. Ti për mua dhe për banorët, je rrenc, mashtrues dhe manipulues.

Gjesti: Tjetër gjë a ke.

Anisa: Për pjesën e YouTube, ke thënë ke hap probleme të mëdha. Rrethi im të kanë ngritur këtu ku je. E di shumë mirë.

Gjesti: Cili rreth?

Anisa: Kur të dalësh jashtë e kupton, këto rrena mashtrime me mua jo.

Gjesti: Jashtë nuk do të më shohësh. Besom Anisa.

Anisa: Kam takuar shumë femra që janë më burrërore, publikun mund ta mashtrosh por mua jo. Cila është loja jote.

Gjesti: Që të kam larguar ty.

Gjesti: Gjërat që janë jashtë, t’i lëmë jashtë. Kjo e ka për një kanal timin, ka thënë që e ka. Ti ke qenë ajo që më ke shti. Të parin kanal më kanë marrë, të dytin po. Të tretin e kam. Nuk është me rëndësi për mua, edhe të katërtin e hapi. Nuk mund të marrësh kanalin tim, duhet prej fillimit.

Anisa: Ke qenë një mashtrues dhe vazhdon të jesh. Çfarë mashkulli je ti?

Gjesti: Nuk kam çfarë t’i them më.