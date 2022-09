Gjesti josportiv i Di Maria – argjentinasi ndëshkohet me të kuq, Juve me 10 lojtarë Angel Di Maria ka bërë një gjest josportiv. Juventus duhet të synojë fitoren ndaj Monza me vetëm 10 lojtarë në fushë, pasi Angel Di Maria u ndëshkua me karton të kuq. Anësori argjentinas u tradhtua nga nervat në minutën e 40’ të takimit, përcjell lajmi.net. Di Maria e goditi me bërryl kundërshtarin e tij, dhe…