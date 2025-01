Gjesti i drejtohet Big Brother Vip Kosova: Ma ngulët me hile, por mua mu çel një derë edhe më e madhe

Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti është banori aktual i Big Brother VIP Albania 4 i cili hyri aty vetëm një ditë pasi humbi garën në formatin e njëjtë në Kosovë, Big Brother VIP Kosova 3.

Ai pas një nominimi kokë më kokë me Drilonin, siç thuhej me votat e publikut humbi lojën dhe garën për çmimin e madh.

Si për habinë e të gjithëve, Gjesti menjëherë të nesërmen hyri brenda shtëpisë më të madhe në Shqipëri ku u bë fenomen i asaj gare.

Ai mori zemrat e shumë ndjekësve jashtë, duke u zgjedhur edhe i preferuar.

Gjesti para kamerave në shtëpinë e BBVA 4, ka thënë se ndonëse i është bërë me “hile”, ai ka fituar diçka më të madhe.

“Edhe pse mi kanë bë me hile senet, Zoti ma ka çel derën tjetër. More “snitcha”, me hile çdo send, por në rregull, Zoti është i madh. Edhe unë qeshtu qysh jam në qësi gjendje të ran, kam me vazhdu, zhag kam me shku edhe del ku del kjo far pune. Le të del ku të del, nasht. Po pasha Zotin, e dini ju shumë mirë, e dini ju more snitcha, more nuba sa iu ka dasht kingi more nuba, iu ia fut kingit po kingit iu çel dera tjetër edhe ma e madhe”, dëgjohet Gjesti duke thënë në një video.

