Gjesti human i Gigi Hadid, paratë nga “Muaji i Modës” dhurohen për ukrainasit

Një gjë të tillë, e ka bërë edhe modelja, Gigi Hadid, shkruan lajmi.net.

Modelja paratë që i fitoi gjatë “Muaji i Modës”, do t’ua dhurojë personave në Ukrainë.

Modelja këtë e bëri të ditur përmes një postimi në “Instagram”.

“Fakti që ’Muaji i Modës’ është planifikuar në një orar që dmth kolegët e mi dhe unë shpesh prezantojmë koleksione të reja të modës gjatë periudhave të ndjeshme dhe traumatizuese të historisë. Ne nuk kemi asnjë ndikim por do të donim të ecnim ‘para diçkaje. Kjo është arsyeja pse unë e ndjek shembullin e mikut tim, Mica Arganaraz dhe premtoj që të ardhurat nga shfaqjet e mia do t’ua dhuroj njerëzve që po vuajnë nga lufta në Ukrainë dhe do të vazhdoj të mbështes ata që po e përjetojnë të njëjtën gjë si në Palestinë. Sytë dhe zemrat tona duhet të qëndrojnë të hapura ndaj çdo lloj padrejtësie. Që të gjithë ta shohim njëri-tjetrin si vëllezër e motra, përtej politikës, racës dhe fesë. Sepse në fund të fundit lufta paguhet me jetë të pafajshme, jo nga krerët. Qëndroni larg Ukrainës, qëndroni larg Palestinës. paqe. paqe. Paqe.”, ka shkruar modelja.

Kujtojmë që babai i modeles, Mohamed Hadid, është me origjinë palestineze. Ndërsa nëna e saj është ish-modelja holandeze Yolanda Hadid./Lajmi.net/