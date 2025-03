Gjesti habit me fjalët pas largimit të Eglit: Ja unë, ja ajo në këtë shtëpi Egli Tako ka vendosur të largohet nga Big Brother Vip Albania 4. Pas largimit të saj, Gjesti u pa duke biseduar me Rozanën në oborrin e shtëpisë, ku i shprehu mendimet e tij për situatën. Ai tha se kishte pasur në plan që ose ai, ose Egli do të largohej nga shtëpia, dhe sipas tij,…