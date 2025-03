Gjesti flet për lidhjen jashtë shtëpisë: Donte të hidhej nga çatia, gjestet i ka pasë njësoj si të tuat

Gjesti duke darkuar me Eglin i ka rrëfyer për lidhjen e tij romantike jashtë shtëpisë. Banori ka treguar një rast ekstrem, kur partnerja e tij tentoi të hidhej nga çatia. Sipas Gjestit, sjelljet e saj janë njësoj si të Eglit.

Gjesti: Po të them për lidhjen time jashtë. Gjestet i ka pasur njësoj si të tuat. Unë e shikoja që hypi në çatinë e shtëpisë. Kam parë tmerr me sy sepse bënte gjeste, donte të hidhej. Këto drama që pashë, thash do më mbetet në dorë. Nuk guxoja të bëja asgjë sepse thoja po ta lë më mbetet komplet mua përgjegjësia. Hyra në depresion dhe ato simptomat e tua, duke i hyrë shumë thellë ishin të njëjtat.

Egli: Kisha 20 vetë që i haja me dhëmbë për budalliqet që bëje ti. Prit ore se është presion i madh.