Gjesti do e braktisë sonte shtëpinë e BBVA? Ish banori i Big Brother VIP Kosova, njëherësh konkurrenti aktual i Big Brother VIP Albania, Gjesti, mbetet mes personazhesh më të komentuara të këtij formati. Plot njerëz janë të bindur se Gjesti do lë sonte shtëpinë e BBVA gjatë spektaklin ‘Prime’. Lidhur me këtë opinionisti Elton Tozaj ka ndarë detaje ekskluzive.