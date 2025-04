Gjesti, banori më i paguar pas BBVA?! Gazetarja: 15 mijë euro koncerti

E ftuar në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën, ka qenë gazetarja Klotilda Harka. Ajo ka komentuar më shumë banorët e “Big Brother VIP 4”, si dhe dinamikat e ndodhura së fundmi në shtëpi…

Sa do të paguhen koncertet e Gjestit pas “Big Brother VIP”?

Unë e di që Jozi, kur doli herën e parë, kishte kërkuar 10 mijë euro për një koncert. Patjetër që Gjesti do ta ketë 10 mijëshen të sigurtë. Por ndoshta mund të shkojë edhe 15 mijë euro, sepse koncertet që do të bëhen pas Big Brother, do t’i ketë të gjitha datat e zëna dhe natyrisht që do të shfrytëzojë sa më shumë maksimumin e ditëve, ku fama është në kulmin e saj. Se dihet pastaj që fama bie dhe bie dhe çmimi.

Sa fitojnë banorët e “Big Brother VIP” nga postimet që bëjnë në Instagram pas BBV?

Mund të fillojnë nga 50 euro për një postim, varet nga personazhi. Dhe mund të kapin shifra marramendëse. Kam dëgjuar edhe 2 mijë euro për një postim.

Kush mendon se do të jetë personazhi më i kërkuar në industrinë e marketingut dhe biznesit?

Gjesti. Pas Gjestit vjen Egli. Po flasim vetëm për finalistët, pas Eglit vjen Rozana dhe Laerti i fundit.