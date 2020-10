Gjermania zgjeron rregullat e karantinës për vendet fqinje

Qeveria gjermane shpalli sot Kroacinë, Slloveninë, Hungarinë, Bullgarinë dhe Qipron, si zona me rrezik të lartë për COVID-19, që do të thotë se udhëtarët që hyjnë në Gjermani nga ato rajone do të duhet t’i nënshtrohen një karantine, nëse nuk mund të paraqesin një rezultat negativ testi COVID-19 të kohëve të fundit.