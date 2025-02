Gjermania: Ushtarët tanë nuk do të dërgohen në këtë fazë të nxehtë të luftës Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock ka mbështetur kancelarin Olaf Scholz, i cili refuzoi dërgimin e ushtarëve gjermanë si pjesë e një force paqeruajtëse në Ukrainë. “Ushtarët nuk do të dërgohen në këtë fazë të nxehtë të luftës,” tha Annalena Baerbock në një intervistë për ZDF. Ajo ngjashëm me kancelarin Scholz pak ditë më parë,…