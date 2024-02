Gjermania uron Kosovën me rastin e 16 vjetorit të shpalljes së pavarësisë Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pranuar telegram urimi nga presidenti gjerman Frank-Walter Steinmaier me rastin e përvjetorit të 16 të shpalljes së pavarësisë. Në letër urimin thuhet se Gjermania do të vazhdoj të mbetët aleat i Kosovës, shkruan lajmi.net Njoftimi i plotë nga presidenca: Presidentja Osmani pranon telegram urimi nga Presidenti Steinmeier: Gjermania do…