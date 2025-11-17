Gjermania shpërthen me gola ndaj Sllovakisë – fitore që siguron Kampionatin Botëror

Gjermania ka konfirmuar vendin e parë në grup duke siguruar kualifikimin direkt për Kupën e Botës 2026, ndërsa Sllovakia do të duhet të luftojë në play-off për të mbajtur ëndrrën gjallë.
Ndeshja e zhvilluar u mbyll me një fitore të thellë 6-0 për gjermanët, të cilët treguan superioritet të plotë në çdo aspekt të lojës.
Takimi nisi me një gol të hershëm në minutën e 18-të nga Nick Woltemade, i asistuar nga Joshua Kimmich.
Pas kësaj, Leon Goretzka dhe Serge Gnabry dyfishuan epërsinë në minutën e 29-të, duke treguar shkëlqimin e skuadrës në sulm.
Leroy Sane ishte protagonist absolut, duke shënuar një het-trik gol-asistime; fillimisht në minutën e 36 pas një asist perfekt, më pas një tjetër gol në minutën e 41 nga një pasim i Florian Wirtz dhe, për të përfunduar, asistoi dhe shënoi në minutën e 79 për golin e gjashtë, ku Assan Ouedraogo, i cili shënoi me qetësi në portën e zbrazët.
Me këtë fitore, Gjermania siguron kualifikimin direkt në Botërorin e vitit 2026 dhe mbetet favorite për të synuar suksese të mëtejshme, ndërsa Sllovakia, e detyruar në play-off, do të ketë sfida të vështira për të realizuar ëndrrën e pjesëmarrjes në turneun më të madh botëror.