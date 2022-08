Gjermania pritet të bëjë të detyrueshme maskat që nga tetori

Gjermania ka bërë hapin e parë drejt shtrëngimit të kufizimeve kombëtare të koronavirusit në përpjekje për të parandaluar një valë infeksionesh përgjatë vjeshtës dhe dimrit, duke i propozuar, ndër të tjera, qeverisë që të bëjë maskat të detyrueshme për të gjithë.

Në një deklaratë për shtyp të lëshuar javën e kaluar, Ministria e Shëndetësisë e vendit, së bashku me Ministrinë e Drejtësisë, kanë hartuar një propozim për zhvillimin e mëtejshëm të Aktit të Mbrojtjes nga Infeksioni (IfSG), i cili është baza ligjore për të luftuar pandeminë.

“Vjeshta dhe dimri shoqërohen me një rritje sezonale të rasteve të COVID-19 që pritet – dhe me një ngarkesë të shtuar në sistemin shëndetësor dhe infrastrukturën tjetër kritike. Prandaj, kërkohen rregulla të modifikuara të lidhjes. Propozimi parashikon një bazë ligjore të përshtatur me situatën nga data 1 tetor 2022 deri më 7 prill 2023”, thuhet në njoftimin për shtyp.

Duke shpjeguar se çfarë përfshin ligji, Ministria e Shëndetësisë thekson në deklaratën e saj se nëse Gjermania miraton propozimin, atëherë maskat do të bëhen të detyrueshme në transportin publik ajror dhe në distanca të gjata.