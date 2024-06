Gjermania po na i merr infermierët! – Ministrja gjermane e Shëndetësisë vjen në Kosovë Ministrja gjermane e Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, Ursula Nonnemacher do ta vizitojë Kosovën për të mësuar rreth rekrutimit të stafit të ri infermieror nga jashtë, raporton Frankfurter Allgemeine Zeitung. Një zëdhënës i ministrisë tha të hënën se ajo do të fluturojë të mërkurën për në Kosovë dhe më pas do të marrë informacion për projektin e modelit…