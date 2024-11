Gjermania kundër propozimit të BE-së për t’i dhënë fund dialogut me Izraelin Gjermania hodhi poshtë propozimin e Komisionarit të Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Politikën e Jashtme, Josep Borrell për t’i dhënë fund dialogut politik me Izraelin duke përmendur si arsye shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut në Gaza. “Ndërprerja e dialogut me Izraelin nuk u sjell dobi njerëzve që vuajnë në Rripin e Gazës,…