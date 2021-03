Gjermania po konsideron që të gjithë njerëzit që kthehen nga jashtë të përballen me karantinë dhe teste të detyrueshme COVID-19 pasi numrat e infeksionit u rritën.

Propozimi i fundit përmbahet në projekt-plan, sipas Reuters, i cili do të diskutohet nga kombëtarët dhe udhëheqësit në një takim të hënën kur ata do të vendosin për raundin tjetër të masave për t’u marrë me pandeminë.

Numri i rasteve të konfirmuara COVID-19 në Gjermani është rritur me 13,733 në total prej 2,659,516, tha të dielën Instituti Robert Koch.

Numri i raportuar i vdekjeve është rritur me 99 në total prej 74,664, tregoi shifra, përcjell tutje albinfo.ch