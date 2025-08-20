Gjermania ka gati 350 miliardë euro për tu shndërruar në superfuqi ushtarake
Ministria gjermane e Mbrojtjes paraqiti plane prokurimi me vlerë më shumë se 350 miliardë euro deri në vitin 2041, me të cilat kancelari Friedrich Merz konfirmon premtimin e tij se Bundeswehr do të bëhet ushtria më e fortë konvencionale në Evropë.
Sipas projektbuxhetit federal për vitin 2026, i cili iu dërgua Bundestagut të hënën, planifikuesit ushtarakë përcaktuan një kornizë shumëdekadëshe për blerjen e sistemeve të reja të armëve, automjeteve dhe pajisjeve luftarake. Për vitin 2025, janë planifikuar 8.2 miliardë euro për blerje ushtarake, dhe tashmë në vitin 2026, kjo shumë do të rritet ndjeshëm në 22.3 miliardë euro.
Përveç këtyre shifrave, plani prezanton angazhime afatgjata të njohura si Verpflichtungsermächtigungen – autorizime të angazhimeve financiare – që shtrihen nga viti 2027 deri në vitin 2041. Kjo shumë arrin në rreth 325 miliardë euro për kontrata për sisteme kyçe si tanke, anije dhe avionë që do të dorëzohen në dekadat e ardhshme. Kur shtohen fondet për vitet 2025 dhe 2026, vlera totale arrin në rreth 355 miliardë euro.
Përveç kësaj, fondi special i mbrojtjes i Bundeswehr-it do të mbetet aktiv deri në vitin 2027. 24 miliardë euro janë planifikuar për vitin 2025, 25.5 miliardë në vitin 2026 dhe 27.4 miliardë në vitin 2027, viti i fundit i përdorimit të këtij instrumenti të jashtëzakonshëm. Një zëdhënëse e ministrisë konfirmoi se 28 miliardë euro ishin tërhequr tashmë nga fondi deri në fund të majit.
Projektbuxheti ndan detyrimet e ardhshme sipas kategorive kryesore:
15.9 miliardë euro për pajisje komunikimi
20.8 miliardë euro për automjete dhe aksesorë
52.5 miliardë euro për automjete luftarake
70.3 miliardë euro për municione
20.9 miliardë euro për pajisje në terren dhe logjistike
36.6 miliardë euro për anije dhe pajisje detare
34.2 miliardë euro për sisteme avionësh dhe raketash
13.3 miliardë euro për komunikimet satelitore
Shpenzimet më të mëdha vjetore, që tejkalojnë 52 miliardë euro (60.7 miliardë dollarë), janë planifikuar për vitet 2029 dhe 2030. Udhëheqja e Bundeswehr-it thekson se plani pasqyron përpjekjen e Gjermanisë për të rindërtuar dhe modernizuar forcat e saj të armatosura pas dekadash neglizhence, transmeton A2 CNN.
Kancelari Merz njoftoi se Gjermania do të marrë një rol udhëheqës në mbrojtjen evropiane, duke i përqendruar burimet në gatishmërinë e plotë luftarake dhe superioritetin teknologjik.
Edhe pse kjo është një ndërmarrje e paprecedentë në historinë moderne gjermane, miratimi parlamentar mbetet pengesa tjetër. Deputetët do të duhet të miratojnë jo vetëm shpenzimet afatshkurtra, por edhe investimet shumëvjeçare që do ta angazhojnë shtetin deri në vitet 1940.
Nëse projektligji miratohet, Gjermania do të renditej ndër shpenzuesit më të mëdhenj ushtarakë të NATO-s dhe do të ndryshonte përgjithmonë peizazhin mbrojtës të Evropës.