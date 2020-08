Gjermania jep përgjigje aspak premtuese për heqjen e vizave, çështja kthehet në Komisionin Evropian

Von Cramon, me anë të një postimi në Twitter, ka thënë se ka marrë përgjigje nga sekretari i brendshëm i shtetit gjerman për letrën që e kishte dërguar në qershor, shkruan lajmi.net.

Siç shpjegon ajo, në përgjigje sekretari e pranon se disa shtete nuk janë të kënaqura, dhe se Komisioni Evropian duhet sërish të deklarohet në lidhje me këtë çështje.

“Mora përgjigje nga sekretari gjerman i brendshëm për liberalizimin e vizave për Kosovën në letrën që kam dërguar në Qershor. Pranohet se disa shtete anëtare nuk ishin të kënaqura dhe është sërish radha e Komisionit që të jap përgjigje. Por pse po humbet kohë”, ka shkruar ajo.

Sipas tij, të tri kërkesat ishin përmbushur edhe më herët, dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Sipas saj, Gjermania duhet të tregojë më shumë lidership në këtë aspekt.

“Të tri kushtet ishin plotësuar më herët, dhe asgjë s’ka ndryshuar. Është Këshilli ai që po fiton kohë duke përdorur burokrazi. Presidenca gjermane duhet të tregojë më shumë lidership, shuani dyshimet”, ka shkruar Viola Von Cramon. /Lajmi.net/

1/2 Received answer from GER Interior state secretary about #Kosovo visa liberalisation to my letter in June: Admits that some Member States weren’t satisfied & now its again COMM’s turn to answer. But why wasting more time? pic.twitter.com/xo7Cx5czmz

— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) August 25, 2020