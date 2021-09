Gjermania ia ripërsërit kërkesën Kosovës e Serbisë pas tensioneve: Kthehuni menjëherë në dialog

Këtë mesazh ai e dha në një postim në Twitter pas takimit që pati me zv/kryeministrin e Kosovës, Besnik Bislimi, shkruan lajmi.net.

Berger tha se është e rëndësishme që palët të rikthehen në dialog, dhe se progesi në këtë proces i bën mirë të dyja shteteve.

“Takova sot zv/kryeministrin Besnik Bislimi. Dhe folëm për dialogun dhe marrëdhëniet e mira bilaterale. Është e rëndësishme që të dy palët të de-përshkallëzojnë situatën dhe të kthehen sa më shpejt në tavolinën e bisedimeve. Progresi në dialog është në interes të të dyja palëve”, ka shkruajtur ai. /Lajmi.net/

Great to meet 🇽🇰 Deputy PM Besnik Bislimi @BislimiBesnik today about 🇪🇺-facilitated Kosovo-Serbia dialogue & excellent bilateral relations. Important now for both sides to deescalate & return to the negotiating table asap. Progress in dialogue is in the interest of both 🇽🇰 & 🇷🇸! pic.twitter.com/JsXWDD6mYo

