Gjermania ia jep edhe dy goditje të fuqishme Rusisë

Së fundmi, raportohet se Gjermania ka njoftuar se aleatët kanë vendosur ta përjashtojnë Rusinë nga SWIFT, shkruan lajmi.net.

Por jo vetëm. Gjermania gjithashtu ka thënë se ajo dhe aleatët kanë vendosur të limitojnë mundësinë e Bankës Qëndrore Rusë që t’i prekë rezervat për ta mbështetur Rublën.

BREAKING: Germany says it and allies have decided to limit the ability of the Russian central bank to tap into reserves to support the ruble

— The Spectator Index (@spectatorindex) February 26, 2022