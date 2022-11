Gjermania dhe Franca me deklaratë për forcimin e solidaritetit energjetik Gjermania dhe Franca, më 25 nëntor, nënshkruan deklaratën e përbashkët për forcimin e solidaritetit energjetik, raporton Reuters. Deklarata u nënshkrua në Berlin nga kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrja franceze Elisabeth Borne. “Franca dhe Gjermania po intensifikojnë bashkëpunimin në sektorin e energjisë me solidaritet dhe fqinjësi të mirë. Ne tashmë po furnizojmë me energji elektrike…