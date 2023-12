Gjermania del me paralajmërim: Europa të armatoset: kemi kohë më pas se 10 vjet Me aleatin evropian të sigurisë, Shtetet e Bashkuara që e zhvendosin fokusin e tyre në Indo-Paqësorin, Evropa duhet të sigurojë shpejt mbrojtje më të mirë pasi kërcënimet e reja ushtarake mund të shfaqen deri në fund të dekadës, tha ministri gjerman i Mbrojtjes. Rusia ka rritur ndjeshëm prodhimin e armëve me qëllim të pushtimit të…